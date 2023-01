Klimaschutzgesetz: Regierung startet Onlinebeteiligung

Die Landesregierung hat die Onlinebeteiligung zum geplanten Klimaschutzgesetz mit dem Bereich Landwirtschaft gestartet. Klima- und Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) verteidigte bei diesem Anlass die Klimabilanz des Sektors: „Allein über Solar- und Windenergie als auch durch Biogasanlagen leisten die Betriebe und der ländliche Raum einen wesentlichen Anteil der im Land bereitgestellten erneuerbaren Energie“, sagte er am Freitag in Schwerin.

Schwerin - Im Bundesschnitt werden seinen Worten nach nur 8,9 Prozent des Treibhausgasausstoßes durch die Landwirtschaft erzeugt.

Er rief die Bürger dazu auf, sich zu beteiligen und konkrete Ideen und Vorschläge einzubringen, wie sich die Emissionen in der Agrarwirtschaft reduzieren lassen. „Uns ist es wichtig, dass das Klimaschutzgesetz wirklich zu einem gemeinsamen Projekt bei uns in Mecklenburg-Vorpommern wird“, so Backhaus. Das Klimaschutzgesetz soll bis zum Jahresende stehen. dpa