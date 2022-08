Klimaschutzstiftung: Baumpflanzaktion mit 150 Kitas

Teilen

Ungeachtet der bevorstehenden Auflösung der mit russischen Geldern finanzierten Stiftung für Klima- und Umweltschutz MV geht die von ihr gestartete Aktion „Buddeln für Bäume. Kinder pflanzen fürs Klima“ weiter. In diesem Jahr würden sich Kinder aus 150 Kitas an dem Projekt beteiligen. Im Vorjahr hätten mehr als 300 Einrichtungen teilgenommen. Die Aktion sei somit ein großer Erfolg, sagte Stiftungsgeschäftsführerin Christin Klinger am Donnerstag in Schwerin.

Schwerin - Die zweite Pflanzaktion war bereits im Juni in Schwerin gestartet worden, die Mehrzahl der Bäume und Sträucher werde aber nun im Herbst in den Boden kommen. Die Stiftung gewähre jeweils 500 Euro für den Kauf von Bäumen und Pflanzen für das jeweilige Kita-Gelände, sagte Klinger. Sie verwies auf die Zusicherung der Landesregierung, von der Stiftung initiierte Vorhaben zum Klimaschutz künftig unter dem Dach der Landesenergie- und Klimaschutzagentur (LEKA) weiterzuführen und mit Landesgeldern zu finanzieren. „Wir laden alle am Klimaschutz Interessierten ein, ihre Ideen mit uns gemeinsam zu verwirklichen. Jedes Engagement zählt“, sagte Klinger.

Die Stiftung war Anfang 2021 vom Land gegründet worden, um den Klimaschutz zu fördern und zugleich die Fertigstellung der russisch-deutschen Gasleitung Nord Stream 2 zu unterstützen. Hauptfinanzierer der Stiftung war mit 20 Millionen Euro das Gazprom-Tochterunternehmen Nord Stream 2 AG. Kritiker sprechen von einer Schein-Stiftung, bei der der Klimaschutz nur den eigentlichen Zweck bemänteln sollte, die Gasleitung unter Umgehung drohender Sanktionen der USA fertigzustellen. Für September hat der Stiftungsvorstand um Ex-Regierungschef Erwin Sellering (SPD) seinen Rücktritt angekündigt. Damit soll der Weg für das Ende der Stiftung geebnet werden. dpa