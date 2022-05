Klimastiftung MV am Mittwoch Thema im Schweriner Landtag

Einen Tag nach dem angekündigten Rücktritt des Vorstandes der Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern wird sich der Landtag am Mittwoch erneut mit der Stiftung befassen. Als gesichert gilt, dass ein von CDU, Grünen und FDP beantragter Parlamentarischer Untersuchungsausschuss (PUA) eingesetzt wird. Die Oppositionsparteien wollen so die Hintergründe der maßgeblich aus Gasgeschäften mit Russland finanzierten Stiftung aufklären.

Schwerin - Nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hatte der Landtag entschieden, die Stiftung aufzulösen. Die Opposition sieht dennoch den Bedarf für mehr Transparenz über die Art der Zusammenarbeit zwischen der Landesregierung und dem Betreiber der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2. Die Klimastiftung hatte den Bau der Pipeline unterstützt, dies sorgte seit Gründung für Kritik.

Noch nicht sicher ist, ob auch ein Antrag der rot-roten Regierungskoalition am Mittwoch an die Reihe kommt: SPD und Linke wollen erneut an den Vorstand der umstrittenen Stiftung appellieren, diese aufzulösen. Falls dies nicht geschieht, soll die Landesregierung die Arbeit der Stiftung per Aufhebung beenden. Diese Möglichkeiten hatte das Regierungsgutachten als rechtlich gangbar skizziert.

Landesregierung und Stiftung hatten in der Auseinandersetzung um die von Regierung und Parlament angestrebte Auflösung am Dienstag eine Einigung bekannt gegeben. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) betonte jedoch, dass Sie sich für die Auflösung der Stiftung die Rückendeckung des Parlaments wünscht. Der Stiftungsvorstand will voraussichtlich Ende September zurücktreten, ein Auflösungsvorstand soll dann die Entscheidung des Parlaments umsetzen.

Für die Landtagssitzung am Mittwoch ist zudem eine Aktuelle Stunde zum Thema Energiesicherheit sowie Bezahlbarkeit von Energie und Mobilität angesetzt. Laut der Landtags-SPD soll die politische Diskussion um die in Deutschland angestrebte beschleunigte Energiewende transparent gemacht werden. dpa