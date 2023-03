Knall und Brand durch Heizungsanlage: Haus unbewohnbar

Ein Feuerwehrfahrzeug steht auf dem Hof eines Feuerwehrgerätehauses. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Eine böse Überraschung hat eine Familie in Stralsund am Wochenende erleben müssen. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, soll es am Sonntag gegen Mittag einen lauten Knall in dem Gebäude im Süden der Stadt gegeben haben und dann ein Feuer im Keller ausgebrochen sein. Die Bewohner - eine 59-Jährige und ihr 60 Jahre alter Mann - flohen und riefen die Feuerwehr, die den Brand löschte.

Stralsund - Allerdings soll das Haus durch dichten Rauch, Löschwasser und Schäden an der Anlage nun unbewohnbar sein. Nach ersten Ermittlungen sei wohl ein Technikdefekt an der Heizung, die noch mit festen Brennstoffen betrieben wurde, Ursache für die Explosion gewesen sein. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. dpa