Knapp 1000 Menschen demonstrieren gegen Corona-Politik

Mit einem Protestzug haben in Wolgast (Vorpommern-Greifswald) erneut knapp 1000 Menschen gegen die nach ihrer Ansicht zu strengen Corona-Schutzmaßnahmen demonstriert. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, zogen die Teilnehmer am Dienstagabend nach einer Kundgebung an der Peene über die Bundesstraße 111 durch die Innenstadt und zurück. Die Beamten mussten den Aufzug allerdings mehrfach stoppen, da sich zeitweise nur ein Fünftel der Demonstranten an die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes gehalten haben soll.

Wolgast - Ein Ordner, der trotz mehrfacher Aufforderung keine Maske tragen wollte, sei von der Veranstaltung ausgeschlossen worden und müsse sich wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz verantworten. Darüber hinaus habe es keine weiteren Verstöße gegeben. In den meisten Städten Mecklenburg-Vorpommerns finden solche Proteste montags statt, wo zuletzt mehr als 7000 Teilnehmer kamen. In Wolgast wird dagegen dienstags demonstriert.

Mit 5504 nachgewiesenen Neuinfektionen meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Dienstag einen Tages-Höchststand in Mecklenburg-Vorpommern. Die Wochen-Inzidenz der amtlich registrierten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag im Nordosten bei 1398, die Hospitalisierungsrate bei 10,6 und damit über dem für Beschränkungen kritischen Wert von 9. dpa