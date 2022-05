Knapp eine Million Euro für Wandertage und Exkursionen

Teilen

Schulkinder mit Rucksäcken gehen auf einer Straße. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Nach dem Wegfall von Corona-Beschränkungen sind auch Wandertage und Schulausflüge wieder uneingeschränkt möglich. Damit diese nicht am Geld scheitern, stellt das Bildungsministerium für jeden Schüler fünf Euro zur Verfügung.

Schwerin - Das Bildungsministerium stellt für Wandertage und Schulausflüge knapp eine Million Euro zur Verfügung. Je Schüler seien das fünf Euro, teilte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) mit. Damit solle das Miteinander der Schülerinnen und Schüler nach dem Wegfall vieler Corona-Beschränkungen gefördert werden.

„Die Lockerungen im Schulbetrieb machen schulische Veranstaltungen, Wandertage und Exkursionen in diesem Schulhalbjahr wieder möglich“, sagte Oldenburg. Die sozialen Beziehungen hätten in der Pandemie gelitten. „Kindern und Jugendlichen blieben soziale Kontakte, Besuche bei Freunden oder andere gemeinsame Freizeitaktivitäten verwehrt. Sie waren die größten Verlierer in der Corona-Pandemie.“ Umso wichtiger sei es nun, das soziale Miteinander wieder zu fördern und gemeinsam im Klassenverband bei Schulausflügen und Projekttagen einen schönen Tag zu erleben.

Das Land stelle den Schulen ein entsprechendes Finanzbudget zur Verfügung, das über die Schulämter ausgereicht werde. Die Mittel stammen den Angaben zufolge aus dem Programm „Stark machen und Anschluss sichern“. dpa