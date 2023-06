Königspython Bonny in Wismar auf der Straße gefunden

Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug „Feuerwehr“ zu lesen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein 1,30 Meter langer Königspython ist in Wismar in einer Straße gefunden und von der Berufsfeuerwehr eingefangen worden. Das sagte ein Stadtsprecher am Dienstag. Am frühen Morgen gegen 3.00 Uhr hätten Passanten die Schlange auf dem Asphalt entdeckt und den Notruf ausgelöst. Die Feuerwehr habe das Tier dann eingefangen und auf die Wache gebracht.

Wismar - Der Besitzer sei ausfindig gemacht worden - ihm sollte die Schlange dem Stadtsprecher zufolge am Abend übergeben werden. Der in der Nähe wohnende Mann habe erklärt, Bonny sei durch ein offenes Fenster ausgebüxt. Die Schlange soll den Angaben zufolge etwa zehn Jahre alt sein.

„Der Python hätte wohl nicht lange in der freien Natur überlebt“, so der Stadtsprecher. Diese Schlangenart brauche eine Umgebungstemperatur von etwa 30 Grad Celsius tagsüber und eine Luftfeuchtigkeit von 50 bis 70 Prozent. Der Besitz einer solchen Schlange sei nicht meldepflichtig.

Für die Berufsfeuerwehr Wismar seien Einsätze, bei denen Tiere gerettet werden, nicht selten. Auch Schlangen würden „regelmäßig“, etwa ein bis zwei Mal im Jahr, eingesammelt. dpa