Kompetenzzentrum: Firmen weiter mit Nachholbedarf

Silvia Rydlewicz, Projektleiterin, im Sitz des Mittelstand-4.0-Kompetenzzentrums in der Deutschen Med. © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Manch kleines und mittelständisches Unternehmen hat noch Bedenken, den Betriebsablauf vollständig zu digitalisieren. Doch viel Zeit bleibt nicht mehr, ist eine Expertin überzeugt.

Rostock - Viele kleine und mittelständische Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern haben aus Expertensicht nach wie vor großen Bedarf an professioneller Unterstützung bei der Digitalisierung. Die meisten Unternehmen wüssten zwar, dass der digitale Wandel stattfinde, sagte die Leiterin des Mittelstand-4.0-Kompetenzzentrums Rostock, Silvia Rydlewicz. Es fehle aber oft an der Analyse, wo sie einen Nutzen für sich daraus ziehen könnten.

Das Bundeswirtschaftsministerium hatte 2015 bundesweit die Mittelstand-4.0-Kompetenzzentren ins Leben gerufen. Das Rostocker Zentrum besteht seit Oktober 2017. Bei einer Laufzeit noch bis Ende dieses Jahres wird das Rostocker Zentrum mit seinen 15 Mitarbeitern laut Rydlewicz mit rund 4,5 Millionen Euro gefördert. Das Ministerium stelle das Geld für die kostenlose Nutzung aller Angebote bereit. Derzeit werde das Konzept für ein Folgeprojekt erstellt, in das auch Prozesse der Künstlichen Intelligenz integriert seien.

Rund 1000 Unternehmer hätten bislang an Fortbildungen teilgenommen. Mehr als 100 Unternehmen hauptsächlich aus den Bereichen Gesundheitswirtschaft, Medizintechnik sowie Tourismus hätten die Dienstleistung des Zentrums bei der Umsetzung der Digitalisierung in Anspruch genommen, sagte Rydlewicz. Ihre Experten könnten bei den großen Prozessen wie Warenwirtschafts- und Buchhaltungssystem oder Personal- und Kundenverwaltung Unterstützung leisten.

Ein Problem bei manchen Unternehmern sei, dass sie ein zu geringes Investitionsbudget für die Umstellung einplanten. Es sei auch zu beobachten, dass andere zu spät damit anfingen, sagte Rydlewicz. Es sei jedoch ein Fehler, auf Regularien oder Gesetze zu warten. Dies könne einen zu hohen Druck und so auch schädlichen Einfluss erzeugen. Beim rechtzeitigen Umstellungsbeginn bestehe die wichtige Chance, die Mitarbeiter mit an Bord zu nehmen. dpa