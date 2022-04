Krankenhausgesellschaft für Verlängerung des Rettungsschirms

Die Krankenhausgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern befürchtet angesichts der ausgelaufenen Liquiditätshilfen des Bundes Entlassungen in den Kliniken. Eine Rückkehr zur Normalität und zur Versorgung aller Patienten mit notwendigen stationären Leistungen sei in den Kliniken im Land nach wie vor faktisch unmöglich, sagte der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft, Uwe Borchmann, am Donnerstag in Schwerin.

Schwerin - Aufgrund des massiven Personalausfalls durch Corona-Infektionen und die Anforderungen an die Isolierung infizierter Patienten müssten Stationen ganz oder teilweise geschlossen werden. Dies führe wiederum dazu, dass verschiebbare Operationen nicht stattfänden und den Krankenhäusern daher Einnahmen fehlten.

Laut Borchmann sind am Ostermontag die bisher gezahlten Pandemiehilfen ausgelaufen, auch die Versorgungsaufschläge für Corona-Patienten werden ab Juli nicht mehr gezahlt. Borchmann erinnerte an das Versprechen von Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), wonach keine Klinik wegen Belastungen durch die Pandemie wirtschaftliche Nachteile erleiden solle. Die finanziellen Hilfen müssten wieder aufgenommen werden, forderte er. dpa