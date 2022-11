Krankenkasse fordert mehr geschlechterspezifische Medizin

Die Krankenversicherung Barmer fordert, die Gesundheitsversorgung stärker geschlechtsspezifisch auszurichten. Eines der großen Probleme besteht aus Sicht der Krankenkasse darin, dass viele wissenschaftliche Studien in der Vergangenheit einzig an Männern durchgeführt wurden, die Wirkung auf die weibliche Physiologie sei bei der Erstellung unter anderem von Medikamentenstudien kaum in den Blick genommen worden.

Schwerin - „Um eine bestmögliche Gesundheitsversorgung aller zu erreichen, ist die Gender-Perspektive nicht nur bei der Prävention, sondern auch bei der Diagnostik und Therapie wichtig“, sagte Barmer-Landesgeschäftsführer Henning Kutzbach bei der Vorstellung des Barmer-Gesundheitsreports am Dienstag in Schwerin.

Peter Kupatz vom Arbeitskreis Gender und Gesundheit MV wies zudem auch auf die Bedeutung der Differenzierung von biologischem Geschlecht und Geschlechtsidentität hin, besonders bei psychischen Erkrankungen.

Die Daten der Barmer weisen seinen Worten nach auf signifikante Unterschiede hin, beispielsweise wenn es um dem Umgang mit Problemen in Beruf oder Privatleben geht. Die Folge: Unter den Suizidtoten seien hierzulande dreimal mehr Männer als Frauen. dpa