Krankenkasse: Krankenstand auf Sieben-Jahres-Tief

Der Krankenstand unter den Versicherten der Techniker Krankenkasse (TK) im Nordosten hat im Jahr 2021 einen langjährigen Tiefstand erreicht. Mit 5,3 Prozent lag der Anteil der Fehltage im Vergleich zur vorgeschriebenen Gesamtarbeitszeit so niedrig wie zuletzt 2014, wie die TK am Donnerstag in Schwerin mitteilte. Die Leiterin der Krankenkasse in Mecklenburg-Vorpommern, Manon Austenat-Wied, erläuterte, die Krankschreibungen aufgrund von Erkältung seien bereits im ersten Jahr der Corona-Pandemie zurückgegangen.

Schwerin - Dies sei auf die Hygienemaßnahmen wie Abstand und Maskentragen zurückzuführen. Im gleichen Zeitraum stieg jedoch die Zahl der Corona-Erkrankungen an.

Als Hauptgrund für eine Krankschreibung wurden demnach mit je rund einem Fünftel Erkrankungen des Muskelskelettsystems und psychische Diagnosen angegeben. Auf Krankheiten des Atmungssystems entfielen laut TK 2021 12,4 Prozent der Krankenscheine. Mit den Krankentagen pro Jahr und Person lagen die TK-Versicherten hierzulande mit 19,36 Tagen - wie schon 2020 - deutlich über dem Bundesschnitt von 14,5 Tagen. Dies sei Austenat-Wied zufolge auffällig. dpa