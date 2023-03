Krankenkasse: Rückenschmerzen in MV besonders verbreitet

Eine Frau hält sich den Rücken. © picture alliance / Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern leiden nach Angaben der Krankenkasse Barmer überdurchschnittlich häufig an Rückenschmerzen. Fast jede dritte Frau (32,4 Prozent) und jeder vierte Mann (24,8 Prozent) im Nordosten sei im Jahr 2021 wegen Rückenschmerzen in ärztlicher Behandlung gewesen, teilte die Barmer am Dienstag nach der Auswertung von Daten ihrer Versicherten mit.

Schwerin - Nur in Sachsen-Anhalt erhielten Frauen mit 33,5 Prozent beziehungsweise Männer mit 25,9 Prozent noch öfter eine entsprechende Diagnose.

Die Zahlen sind nach Angaben der Krankenkasse repräsentativ. Die rund 267.000 Barmer-Versicherten in MV machten rund 16,6 Prozent aller Krankenversicherten in dem Bundesland aus. Die Daten würden hochgerechnet und standardisiert.

„Wer häufiger an Rückenschmerzen leidet, sollte den Hausarzt beziehungsweise die Hausärztin konsultieren, statt sich mit Schmerztabletten, Salben oder Bädern selbst zu therapieren“, appellierte der Landesgeschäftsführer der Barmer in Mecklenburg-Vorpommern, Henning Kutzbach. Bei Rückenschmerzen sei es wichtig, die genaue Ursache festzustellen, ernsthafte organische Erkrankungen auszuschließen und zu verhindern, dass die Schmerzen chronisch werden.

Am häufigsten haben laut Barmer die 80- bis 89-Jährigen „Rücken“, aber auch junge Menschen seien betroffen. Von den 20- bis 29-Jährigen sei 2021 bereits jeder Sechste wegen Rückenschmerzen in ärztlicher Behandlung gewesen. Häufig sei Bewegungsmangel ein Grund für Kreuzschmerzen. Zusätzlich verstärkten Stress und psychischer Druck Verspannungen in der Nacken- und Rückenmuskulatur. dpa