Kritik an AfD-Unterstützung in Bürgerschaft Stralsund

Mit ihrer Unterstützung eines AfD-Antrags gegen das Gendern in der Stralsunder Verwaltung haben CDU und FDP in der Bürgerschaft der Stadt heftige Kritik auf sich gezogen. Es sei „ein Tabubruch und nicht hinnehmbar, dass die CDU und die FDP mit der AfD stimmen und deren Antrag zur Mehrheit verhelfen“, heißt es in einer am Freitag in Schwerin verbreiteten Mitteilung der SPD-Landtagsfraktion.

Stralsund - Ähnlich äußerte sich auch Paul Benduhn, Sprecher der Grünen Jugend MV: „Die Brandmauer gegen Rechts ist einmal mehr löchrig wie ein Schweizer Käse“, sagte er.

Auf ihrer Sitzung am Donnerstag hatte die Stralsunder Bürgerschaft auf Antrag der AfD den Beschluss gefasst, dass im Schriftverkehr städtischer Einrichtungen und Betriebe auf Unterstriche, Doppelpunkte oder Sternchen verzichtet werden soll. Nach Angaben von Teilnehmern stimmten auch fast alle Bürgerschaftsmitglieder von CDU, FDP und Bürgern für Stralsund (BfS) zu. Dagegen stimmten die Abgeordneten von Linke, SPD, Grünen und Die Partei sowie zwei Frauen der CDU-Fraktion. dpa