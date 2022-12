Kritik an geplantem Ersatz für abgebrannten Schweinestall

Schweine liegen in der Bucht eines Schweinestalls. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Von den Grünen im Schweriner Landtag kommt Kritik an Plänen für den Wiederaufbau einer Schweinezuchtanlage in Alt Tellin (Vorpommern-Greifswald) nach dem dortigen Großbrand im März 2021. „Die Ankündigung, in Alt Tellin einen neuen Nutztierstall errichten zu wollen, entsetzt mich“, teilte die tierschutzpolitische Sprecherin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Anne Shepley am Montag mit.

Alt Tellin - Bis heute sei die Ursache der Brandkatastrophe ungeklärt. Zudem sei unklar, wie der Brandschutz einer künftigen Anlage gewährleistet werden könne.

Bei dem Großfeuer waren knapp 50.000 Schweine, das Gros davon Ferkel, verendet. Es war laut Tierschutzbund Deutschland einer der größten Stallbrände seit Jahren. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache konnte laut Staatsanwaltschaft nicht zweifelsfrei geklärt werden, die Ermittlungen dazu wurden eingestellt. Den Schaden hatten Ermittler auf 40 Millionen Euro geschätzt.

Nach Angaben der Landwirtschaftlichen Ferkelzucht Deutschland (LFD-Holding/Roßdorf) soll die Schweinezuchtanlage in kleinerer Form mit weniger Tieren wieder aufgebaut werden. Der Zeitpunkt des Aufbaus sei noch abhängig vom Ergebnis des Regulierungsprozesses mit der Versicherung. Dieser laufe noch. Landesagrarminister Till Backhaus (SPD) hatte veranlasst, dass ein Neubau nur mit Zustimmung der Gemeinde möglich sei.

Shepley hält nach eigener Aussage entsprechende Anlagen für nicht genehmigungsfähig, „bevor nicht abschließend geklärt ist, wie in Zukunft der Brandschutz in Nutztierställen gewährleistet werden kann“. Sie forderte außerdem einen Wechsel weg von der Massentierhaltung hin zu einer Haltung, bei der das Tierwohl im Fokus stehe. dpa