Kroos-Vater Roland hört im Sommer bei Greifswalder FC auf

Fußballer Toni Kroos (m) steht mit seinen Eltern Roland (l) und Birgit auf dem Roten Teppich. © Henning Kaiser/dpa/Archiv

Roland Kroos gibt nach Medien-Informationen sein Amt als Trainer des Fußball-Regionalligisten Greifswalder FC auf. Unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit will der Vater von Real-Madrid-Profi Toni Kroos laut NDR und „Bild“-Zeitung nach der Saison in Greifswald zurücktreten. Eine offizielle Bestätigung des Vereins steht noch aus.

Greifswald - Kroos ist seit 2017 in unterschiedlichen Positionen für den Club tätig. In der vergangenen Saison führte er den Verein erstmals in die Regionalliga Nordost. Da er als Trainer nur eine B-Lizenz besitzt, die für die viertklassige Regionalliga nicht genügt, hat er in dieser Saison offiziell die Bezeichnung Teamchef.

Vor seinem Engagement in Greifswald arbeitete Kroos lange Zeit in verschiedenen Funktionen im Nachwuchsbereich des Zweitligisten FC Hansa Rostock, unter anderem als Nachwuchskoordinator.

Nach Angaben der „Bild“ gilt Roland Vrabec in Greifswald als Kandidat für die Kroos-Nachfolge. „Er ist einer von mehreren Kandidaten, mit denen wir sprechen“, sagte Sportchef David Wagner. Aktuell liege der Fokus auf dem Punktspielstart in der Regionalliga, „in der wir den Klassenerhalt schaffen wollen“. Derzeit rangieren die Greifswalder an 13. Stelle. Die Saisonfortsetzung verzögert sich allerdings. Die erste Partie nach der Winterpause am Samstag gegen den ZFC Meuselwitz wurde abgesagt. dpa