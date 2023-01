Kühllastwagen stürzt auf Autobahn 24 um: Behinderungen

Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Auf der Autobahn 24 Berlin-Hamburg ist im Südwesten Mecklenburgs ein Kühllastwagen umgekippt. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, ereignete sich der Lkw-Unfall am frühen Morgen unweit der Abfahrt Wöbbelin (Ludwigslust-Parchim) in Fahrtrichtung Hamburg. Die genaue Unfallursache sei noch unklar. Der Fahrer des 7,5 Tonnen schweren Lastwagens soll bei dem Unfall unverletzt geblieben sein.

Wöbbelin - Der Verkehr in Richtung Norden wurde zeitweise behindert. Für die Bergung wurde ein Kran angefordert. Der Schaden wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt. dpa