Kühlungsborn lockt Tanzbegeisterte: 80 Tanz-Workshops

Das Ostseebad Kühlungsborn will mit der zweiten Auflage von „Kühlungsborn Tanzt“ die Hotels in der Nachsaison füllen. Vom 5. bis 7. Oktober geben 14 Trainer mehr als 80 Workshops von Samba über Quickstep bis Tango Argentino, wie die Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH Kühlungsborn am Montag mitteilte. Darüber hinaus sollen fünf Tanzabende stattfinden.

Kühlungsborn - Mit von der Partie seien Paare aus der Fernsehsendung „Let's Dance“, wie Renata und Valentin Lusin, Patricija und Alexandru Ionel, Zsolt Sándor Cseke und Malika Dzumaev sowie Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov. Getanzt werde in acht Sälen von fünf verschiedenen Hotels. dpa