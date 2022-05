Kulturpolitiker Körner mit 69 Jahren gestorben

Der langjährige Vorsitzende des Landeskulturrats Mecklenburg-Vorpommern und ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete Klaus-Michael Körner (SPD) ist tot. Er starb am Montag im Alter von 69 Jahren, wie Kulturministerin Bettina Martin (SPD) und der SPD-Fraktionsvorsitzende Julian Barlen am Dienstag mitteilten.

Schwerin/Neustrelitz - Körner war von 2012 bis 2020 Vorsitzender des Landeskulturrates.Mit Körner verliere die Kultur in Mecklenburg-Vorpommern eine wichtige, streitbare und kreative Stimme, so Martin. Er habe auch den Aufbau der Gedenkstätte in der ehemaligen Stasi-Untersuchungshaftanstalt Neustrelitz vorangetrieben und sich um die Erinnerungskultur in Mecklenburg-Vorpommern verdient gemacht.

Von 1998 bis 2011 war Körner Landtagsabgeordneter der SPD. „Studentenpfarrer, Zeitzeuge, Ballonfahrer, Kulturpolitiker und echtes Unikat: Klaus-Michael Körner war ein leidenschaftlicher Politiker, toller Kollege und inspirierender Mensch“, erinnerte Barlen.

Als Zeitzeuge der friedlichen Revolution und deren Mitbegründer in Halle/Saale sei er seit 1989 in der SPD aktiv gewesen. Von 1991 bis 1994 sei er Landrat des damaligen Landkreises Neustrelitz gewesen, später Kreistagspräsident. Nach kurzer, schwerer Krankheit sei „Theo“ Körner nun zu früh gestorben, so Barlen. dpa