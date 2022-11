Kunden von RSAG sind laut Umfrage besonders zufrieden

Eine Jubiläumsstraßenbahn steht auf dem Hof der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG). © Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild

Mit keinem Verkehrsbetrieb in Deutschland sind Fahrgäste einer Umfrage zufolge zufriedener als mit der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG). Bei dem vom Meinungsforschungsinstitut Kantar durchgeführten „ÖPNV-Kundenbarometer 2022“ verbuchte die RSAG zusammen mit den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) den höchsten Wert bei der Gesamtzufriedenheit. Nach Platz drei im vergangenen Jahr sei das eine besondere Anerkennung für die RSAG-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, wurde RSAG-Vorstand Jan Bleis am Freitag von der Stadt zitiert.

Rostock - Für die Erhebung befragte Kantar nach eigenen Angaben in der Zeit von Juni bis August 2022 - also der Zeit, in der das günstige 9-Euro-Ticket galt - mehr als 21.000 ÖPNV-Nutzerinnen und -Nutzer. Insgesamt 42 Nahverkehrsanbieter beteiligten sich demnach.

Nach Angaben der Stadt schnitt die RSAG in Sachen Kundenbeziehung oder Verkehrsangebot sehr gut ab. Kritischer hätten die Befragten Fahrgastinformationen im Falle von Störungen oder Verspätungen und das Tarifsystem gesehen. Die RSAG und die DVB erreichten den Angaben zufolge bei der Gesamtzufriedenheit einen Wert von 2,29 auf einer Skala von 1 (vollkommen zufrieden) bis 5 (unzufrieden). dpa