Kunstprojekt am Boulevard Neubrandenburg soll Stadt beleben

Nur wenige Menschen sind auf dem Boulevard in der Turmstraße unterwegs. © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Zur Belebung der Innenstadt hat die Stadt Neubrandenburg eine Kunstinitiative auf dem Boulevard angesiedelt. Das Projekt heißt „City-Galerie“, wie Initiator Paul Raddatz am Freitag in Neubrandenburg sagte. Über zwölf Wochen hinweg stellen zwölf Frauen und Männer in einem sonst leerstehenden Geschäft - immer wochenweise - ihre Werke vor. Dabei sind Fotografen, Maler, Multimedia- und Street-Art-Künstler.

Neubrandenburg - Besucher können sich bei Mitmach-Aktionen einbringen.

Das Projekt wird über das Landesprojekt „Re-Start Lebendige Innenstädte MV“ finanziert. Zusammen mit Geld der Stadt stehen für die Galerie-Betreiber und -Künstler rund 35.000 Euro zur Verfügung.

Am Freitag wurde eine Ausstellung des Düsseldorfer Foto-Künstlers Wilfred Neuse eröffnet. Er zeigt etwa 20 Arbeiten, darunter Bilder, für die alte Ansichtskarten von Neubrandenburg zusammen mit ihrer Beschriftung zu neuen Kunstwerken gestaltet wurden.

Neuse ist zudem für ein Polaroid-Projekt bekannt, bei dem Gäste Polaroid-Bilder von sich und persönliche Gegenstände in mit Wasser gefüllte Tüten stecken. Daran beteiligte sich auch Neubrandenburgs Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos). „Seit der Eröffnung kamen schon mehrere hundert Besucher“, sagte Raddatz. dpa