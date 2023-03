Läuferin geehrt: Neubrandenburg baut Sport-Ruhmespfad aus

Neubrandenburg baut den „Ruhmesweg des Sports“ weiter aus. An diesem Samstag wird eine weitere Plakette im „Walk of Sports“ enthüllt, wie eine Stadtsprecherin am Donnerstag sagte. Dann wird die Mehrfach-Weltmeisterin und olympische Silbermedaillengewinnerin im 800-Meter-Lauf Christine Guth geehrt. Die 58-jährige Sportlerin aus Altentreptow, die damals Christine Wachtel hieß, stand bei den Olympischen Sommerspielen 1988 in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul auf dem Podium.

Neubrandenburg - Der „Walk of Sport“ wird über Spenden finanziert und erinnert an viele Sportlererfolge aus der Mecklenburgischen Seenplatte. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nannte den „Ruhmespfad“ eine „grandiose Idee“, damit junge Sportler Vorbilder haben. Neubrandenburg sei eine wichtige Sportstadt.

Die erste Plakette war vom dreifachen Kanu-Olympiasieger Andreas Dittmer 2020 enthüllt worden, der weltweit zu den erfolgreichsten Kanuten gezählt wird. Auch an Kugelstoß-Olympiasiegerin Astrid Kumbernuss und den bekanntesten ostdeutschen Kanuten Rüdiger Helm wird schon erinnert. Der Pfad führt vom Zentrum der größten Stadt an der Seenplatte zum Kulturpark am Tollensesee und soll mehr als 30 Plaketten bekommen. Sportler aus Neubrandenburg haben nach Angaben der Stadt bisher 34 Oympia-Medaillen, darunter 13 Mal Gold gewonnen. dpa