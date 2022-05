Lagus: Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Nordosten bei 322,0

Ein Mann zeigt einen Abstrich für das Testverfahren auf das Virus Sars-CoV-2. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Mecklenburg-Vorpommern weiter gesunken. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) gab den Wert am Montag mit 322,0 nach 346,5 am Freitag und 369,7 vor einer Woche an. Die Inzidenz liefert allerdings kein vollständiges Bild der Infektionsentwicklung, auch weil die offiziellen Meldedaten vom Testverhalten der Bevölkerung abhängen.

Rostock - Drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion wurden gemeldet. Die Gesamtzahl der registrierten Todesopfer in MV stieg damit seit Beginn der Pandemie auf 2205.

Das Landesamt meldete 965 registrierte Neuinfektionen seit Freitag. Vor einer Woche waren es 1381. In den Kliniken des Landes wurden mit Stand Montag 245 mit Corona infizierte Patienten behandelt. Auf den Intensivstationen lagen 21 Patienten.

Die Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, gab das Landesamt mit 1,6 an nach 1,8 am vergangenen Freitag. Am Wochenende veröffentlicht das Lagus keine Corona-Berichte mehr. dpa