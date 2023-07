Land erhöht Zuschuss für Bau des Helmholtz-Instituts

Teilen

Von Tieren auf Menschen übertragene Krankheiten werden als Zonosen bezeichnet. Tollwut und Pest galten lange als Geißeln der Menschheit und jüngst erinnerte die Corona-Pandemie an die damit einhergehenden Gefahren. Zu den Wirkmechanismen wird nun in Greifswald geforscht.

Greifswald/Schwerin - Für den Aufbau des Helmholtz-Instituts für One Health (Eine Gesundheit) in Greifswald greift Mecklenburg-Vorpommern deutlich tiefer in die Tasche als geplant. Wie Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) am Montag bei einem Treffen mit Gründungsdirektor Professor Fabian Leendertz in der Hansestadt sagte, stellt das Land weitere 15 Millionen Euro bereit, um die absehbar höheren Baukosten zu decken.

Ursprünglich waren für den Neubau von Labor- und Büroräumen auf dem Campus der Greifswalder Universität 23 Millionen Euro veranschlagt worden, die je zur Hälfte von Bund und Land getragen werden. Nun wird mit 38 Millionen Euro gerechnet. Eine Beteiligung an den Mehrkosten habe der Bund abgelehnt, hieß es.

Das Institut war im April 2022 als Außenstelle des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung Braunschweig gegründet worden. In Greifswald soll in enger Kooperation mit der Universität und dem nahe gelegenen Friedrich-Loeffler-Institut auf der Insel Riems insbesondere zu Infektionskrankheiten geforscht werden, die von Tier zu Mensch oder von Mensch zu Tier übertragen werden.

„Jeder Euro, den wir in das große Zukunftsfeld der Forschung an der Schnittstelle zwischen Tier, Mensch und seiner Umwelt investieren, lohnt sich“, betonte Martin unter Hinweis auf die Corona-Pandemie. Die ersten Covid-19-Krankheitsfälle waren Ende 2019 in China bekannt geworden, nachdem das Virus aus der Familie der Coronaviren dort von Tieren auf den Menschen übergesprungen war. Martin zeigte sich überzeugt, dass das neue Institut Spitzenwissenschaftler aus der ganzen Welt anziehen werde und Greifswald so Teil eines „Forschungsnetzwerks von hoher internationaler Bedeutung“ werde.

Die Gesundheit von Menschen und Tieren lasse sich nicht mehr isoliert betrachten, sagte Gründungsdirektor Leendertz. Es gelte, beides im Zusammenhang und unter den jeweiligen Umweltbedingungen zu sehen. „Unsere Forschung widmet sich den grundlegenden Mechanismen der Entstehung und Übertragung von Infektionskrankheiten, welche zwischen Menschen und Tieren übertragbar sind, sowie antimikrobiellen Resistenzen“, erklärte der Wissenschaftler.

Den Angaben zufolge zählt das Institut aktuell etwa 65 Mitarbeiter, die derzeit noch in angemieteten Laboren tätig seien. Mit der Vergabe der Bauaufträge für das neue Forschungsgebäude wird für Mitte 2024 gerechnet. Das Forschungszentrum wird laut Ministerium mit speziellen Hochsicherheitslaboren ausgestattet. Für den Betrieb des Instituts und Investitionen des Forschungszentrums sollen rund 36 Millionen Euro bereitgestellt werden, die zu 90 Prozent der Bund und zu 10 Prozent das Land tragen. dpa