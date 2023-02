Land erinnert an Beginn des Krieges in der Ukraine

Teilen

Eine Fahne der Ukraine. © Robert Michael/dpa/Symbolbild

Ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine erinnert Mecklenburg-Vorpommern mit einem Gottesdienst und einer feierlichen Kranzniederlegung in Schwerin an die Tausenden Kriegsopfer. Die Gedenkveranstaltung am Freitag (14.30 Uhr) soll nach Angaben der Organisatoren die Solidarität mit dem ukrainischen Volk verdeutlichen und Forderungen nach einem Ende der russischen Aggression untermauern.

Schwerin - Für die Landesregierung hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ihre Teilnahme angekündigt. Weitere Veranstaltungen sind unter anderem in Rostock und Stralsund geplant.

Am 24. Februar 2022 waren russische Truppen in die Ukraine einmarschiert und hatten damit den völkerrechtswidrigen Krieg gegen das Nachbarland begonnen, der bis heute anhält und die Sorge vor einer weiteren Eskalation schürt. Die Stadt Schwerin schloss sich einem Appell der Bürgermeister von Hiroshima und Nagasaki im Namen der weltweiten Organisation Mayors for Peace an, den leidvollen Krieg in der Ukraine zu beenden. Zum Jahrestag des Kriegsbeginns werde vor dem Schweriner Rathaus wieder die Flagge des Bündnisses mit einer weißen Taube als Friedenssymbol gehisst, kündigte Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) an. dpa