Land: Klimastiftungs-Gutachten nicht zurückgehalten

Nach Kritik

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern wehrt sich gegen den Vorwurf, ein Gutachten zur umstrittenen Klimastiftung MV zurückgehalten zu haben. Davon könne keine Rede sein, teilte Innenminister Christian Pegel (SPD) am Donnerstag in einer Reaktion auf Medienberichte vom Vortag mit. Nach der Sondersitzung des Landtages am 25. April sei in Absprache mit den Landtagsfraktionen entschieden worden, das Gutachten am Mittwoch, 4.

Schwerin - Mai, vorzustellen. In einem Bericht der „Bild“ am späten Mittwochabend hieß es, die Landesregierung habe das Gutachten fast zwei Wochen zurückgehalten.

Wie Pegel erläuterte, sollte der Gutachterin - der Hamburger Rechtsprofessorin Birgit Weitemeyer - die Zeit gegeben werden, ein zuvor vorgestelltes Gutachten der von Ex-Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) geführten Klimastiftung in ihre Einschätzung einzubeziehen.

„Die Bearbeitung folgte dem Grundsatz, dass das Land eine von wissenschaftlicher Gründlichkeit geprägte Begutachtung benötigt, die Sicherheit für das weitere Handeln schafft und deshalb Gründlichkeit vor Schnelligkeit geht“, so Pegel, der als ehemaliger Energieminister die maßgeblich durch Geld aus russischen Gasgeschäften finanzierte Stiftung mit initiierte.

Die mit der Unterstützung des Baus der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 beauftragte Klimastiftung MV kann dem Gutachten der Landesregierung zufolge rechtskonform aufgelöst werden. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte am Mittwoch: „Das Gutachten kommt zu dem klaren Ergebnis, dass es zwei mögliche Wege zur Auflösung der Stiftung gibt. Zuerst die Auflösung durch die Stiftung selbst und als zweiter Weg die Aufhebung durch die Stiftungsaufsicht.“ Die Stiftung steht seit ihrer Gründung in der Kritik, da sie dazu gedacht war, US-Sanktionen gegen das deutsch-russische Gasprojekt zu umgehen.

Pegel widersprach am Donnerstag auch der Einschätzung, das neue Gutachten sehe die Unterstützung der Gaspipeline im Rückblick als Hauptaufgabe der Stiftung an. Die Gutachterin habe am Mittwoch genau das Gegenteil vorgetragen, so der SPD-Politiker. dpa