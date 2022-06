Land kündigt Digitalisierungs-Auftrag der Haushaltsführung

Teilen

Netzwerkkabel in einem Rechenzentrum. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Die Pläne zur vollständigen Digitalisierung der Haushaltsführung des Landes Mecklenburg-Vorpommern sind vorerst gescheitert. Die 2018 mit dem IT-Projekt beauftragte Lübecker Firma Mach AG sei vertraglich vereinbarte Leistungen in „sehr großem Umfang“ schuldig geblieben, konstatierte Finanzministers Heiko Geue (SPD) am Donnerstag in Schwerin.

Schwerin - Aufgrund der Rückstände und fortbestehender Anwendungsprobleme sei nicht davon auszugehen, dass die Vereinbarung bis zum Ende der Projektlaufzeit am 31. Dezember 2022 vertragsgemäß erfüllt werden könne. „Eine Fortführung des Projekts ist damit ausgeschlossen, das Land wird vom Vertrag zurücktreten“, kündigte Geue an. Zuvor war der Finanzausschuss des Landtags darüber informiert worden.

Die Mach AG machte unterschiedliche Auffassungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer zu Leistungsumfang und Projektvorgehen verantwortlich für den Zeitverzug. Das Projekt sei aber so weit fortgeschritten, dass der Abschluss der letzten Projektphasen möglich sei, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. dpa