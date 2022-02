Land lässt Militäraltlast an Müritz-Badestrand entfernen

Nach mehr als 75 Jahren werden alte Schwerölbrocken aus der Müritz bei Rechlin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) geborgen. Wie das Umweltministerium am Dienstag in Schwerin mitteilte, beginnt die Beseitigung der Altlasten aus der Zeit der militärischen Nutzung des Gebietes an diesem Mittwoch. Dafür stellen Ministerium und die Wasser- und Schifffahrtsbehörde des Bundes 97.

000 Euro zur Verfügung. Auch die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten.

Wegen der teerartigen Brocken, die immer wieder angespült wurden, hatten Teile des Müritzstrandes in Rechlin gesperrt werden müssen. Grund war, dass eine Gesundheitsgefährdung der Badegäste ausgeschlossen werden sollte.

Die Ablagerung umfasst nach einem Gutachten vom Sommer 2021 etwa 15 Tonnen Schweröl, die als teerartige Klumpen und Schollen am Gewässerboden liegen. Die Substanz wurde trotz ihres Alters der höchsten Wassergefährdungsklasse WGK 3 - stark wassergefährdend - zugeordnet. Größere Schollen sollen per Kleinbagger geborgen, Brocken per Hand aufgesammelt werden. Eine Ölsperre soll anfallende ölige Substanzen zurückzuhalten.

In Rechlin wurde in den 1930er Jahren eine Luftfahrt-Erprobungsstelle mit mehreren tausend Beschäftigten betrieben, die in der NS-Zeit der Erprobung militärischer Flugtechnik diente. Nach der Bombardierung der Erprobungsstelle im Krieg sind Teile des Geländes und der Müritz noch immer gesperrt. dpa