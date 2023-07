Land macht Weg für Flüchtlingsunterkunft in Upahl frei

Menschen laufen auf dem Bürgertreffen "Upahl im Lichtermeer mehr" durch das Gewerbegebiet. © Frank Hormann/dpa/Archivbild

Nach einer monatelangen Hängepartie könnte nun doch eine Containerunterkunft in dem kleinen Ort in Mecklenburg entstehen. Die Gemeinde hatte die Entscheidung des Kreises mit allen Mitteln angefochten.

Schwerin/Upahl - Das Bauministerium in Mecklenburg-Vorpommern hat den Weg für die umstrittene Flüchtlingsunterkunft im 500-Einwohner-Ort Upahl freigemacht. „In der konkreten Abwägung war die Pflichtaufgabe des Landkreises, verfolgte Menschen - oft aus Kriegsgebieten - dringend gut unterzubringen, letztlich deutlich überwiegend“, sagte der zuständige Bauminister Christian Pegel (SPD) am Mittwoch in Schwerin. Der Landkreis sei auf die Fläche angewiesen, kurzfristig seien keine anderen Möglichkeiten vorhanden.

Der zuständige Landkreis Nordwestmecklenburg darf nun demnach eine Baugenehmigung für die temporäre Containerunterkunft mit maximal 250 Plätzen ausstellen und die Blockade der Gemeinde damit umgehen. Bisher ist eine Dauer von einem Jahr durch den Landkreis vorgesehen, laut Bundesgesetz wären bis zu drei Jahre möglich.

Die Proteste gegen die Entscheidung des Kreistages waren teils in Tumulte ausgeartet. Die Bürger vor Ort fühlen sich durch die Entscheidung übergangen.

In einigen Orten hatte es in der Vergangenheit massive Widerstände gegen die Errichtung von Asylbewerberunterkünften gegeben. In Upahl wurde der Bau eines Containerdorfes gestoppt. Die Proteste gegen die Unterkunft zogen bundesweites Medieninteresse auf sich. Dem Landkreis mangelt es an Erstaufnahmeplätzen. dpa