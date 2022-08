Land plant Millioneninvestitionen in das Kita-Personal

Teilen

Jacken und Rucksäcke hängen in einer Kita im Flur. © Caroline Seidel/dpa/Symbolbild

Ab dem Jahr 2023 sollen angehende Erzieherinnen und Erzieher für 0- bis 10-Jährige in den ersten beiden Ausbildungsjahren nicht mehr auf die Fachkräfte-Ausstattung ihrer Einrichtung angerechnet werden. Für die sich daraus ergebenden zusätzlich zu besetzenden Planstellen müsse das Land ab 2024 rund 5 Millionen Euro jährlich bereitstellen, sagte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Dienstag in Schwerin.

Schwerin - Der zusätzliche Bedarf an Fachkräften sei jedoch durch einen Überschuss an fertigen Erzieherinnen und Erziehern gedeckt.

Darüber hinaus will die Landesregierung den Kommunen auch künftig die Möglichkeit geben, beim Land eine Förderung für Alltagshelferinnen und Alltagshelfer zu beantragen, die in den Kindertagesstätten helfen. Dieses Angebot soll im Jahr 2023 nicht mehr - wie bisher - aus dem MV-Schutzfonds finanziert werden, sondern komplett aus dem regulären Landeshaushalt. „So können sich die Fachkräfte wieder besser auf ihre pädagogische Arbeit konzentrieren“, kommentierte die Ministerin. In einer Novelle des Kindertagesstättenfördergesetzes soll dann geregelt werden, wie die Kosten künftig zwischen Land und Kommunen verteilt werden.

Zuletzt hatten laut Oldenburg 1300 Fachkräfte im Bereich Kindertagesförderung ihre Ausbildung beendet, der jährliche Bedarf bei der Neueinstellung liege bei bis zu 400. Hierzu gehören auch Auszubildende in den Bereichen Sozialassistenz und Heilerziehungspflege. Ihre Ausbildung neu angefangen haben den Angaben zufolge rund 1800 junge Menschen. Die Bildungsministerin erklärte die große Zahl an neuen Azubis vor allem mit üblichen Schwankungen in der Attraktivität des Berufes für Jugendliche. Dennoch sieht sie in der vergüteten Ausbildung als Erzieherin oder Erzieher für 0- bis 10-Jährige ein attraktives Angebot, das für das Land einen Gewinn darstelle. dpa