Land: Transfergesellschaft der MV Werften wird verlängert

Teilen

Der Bockkran der Werft mit dem Schriftzug "MV Werften". © Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild

Die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern hat angekündigt, die Transfergesellschaft für die insolvente MV-Werften-Gruppe bis Ende November zu verlängern. Er erwarte kurzfristig eine Entscheidung zum angestrebten Weiterbau des Kreuzfahrtschiffes Global One in Wismar, „deswegen haben wir uns gestern im Kabinett verständigt, dass wir die Transfergesellschaft um einen Monat verlängern werden“, sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer am Mittwochmorgen bei einer Kundgebung der Gewerkschaft IG Metall vor dem Landtag in Schwerin.

Schwerin - Mit der Vollendung des zu 75 Prozent fertiggestellten Schiffes soll eine Beschäftigungsbrücke geschaffen werden, mit dem Ziel, dass möglichst viele der 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Transfergesellschaft durch den neuen Eigner des Werftstandorts Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) übernommen werden. Dieser will in Wismar im Jahr 2024 mit dem Bau von U-Booten beginnen.

Stefan Schad von der IG Metall in Rostock zeigte sich erfreut über die schnelle Zusage der Landesregierung, er wies jedoch darauf hin, dass die Gewerkschaft eine Verlängerung bis Jahresende anstrebe. Der Arbeitnehmervertreter hofft zudem, dass mit dem belgischen Metallbauer Smulders in Rostock auch noch weitere bis zu 1000 Industriearbeitsplätze entstehen. Das Land teilt die Hoffnung der Gewerkschaft, laut Meyer bedarf es hier jedoch noch Überzeugungsarbeit in Berlin.

Wie der Wirtschaftsminister ausführte, prüft das Verteidigungsministerium als neuer Eigentümer der ehemaligen MV-Werft in Rostock, ob die von Smulders angefragten Flächen für das Marinearsenal benötigt werden. Die Zeit läuft den Angaben der Gewerkschaft zufolge jedoch davon, in den nächsten Wochen müsse das Unternehmen wissen, wie es weitergeht. dpa