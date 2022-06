Land will mit Rostock einen „Rostock-Plan“ schmieden

Rostocks Bürgermeister Claus Ruhe Madsen (l, parteilos) und MV-Agrarminister Till Backhaus (r, SPD. © Jens Büttner/dpa/Archivbild

Die Landesregierung will am kommenden Montag zusammen mit der Hansestadt Rostock die Grundlagen für einen „Rostock-Plan“ festlegen. Hintergrund ist die Absage der Bundesgartenschau 2025, über die die Bürgerschaft am Mittwoch entscheidet. Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) müsse am Montag seine Pläne vorlegen, damit der Landesregierung verlässliche Daten vorliegen, sagte Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Rostock - Im Blick habe er dabei die Warnowbrücke, den Ausbau des Stadthafens und das Wohngebiet Warnowquartier sowie das Archäologische Landesmuseum oder das neue Volkstheater.

Es gehe dann um den Planungs- und Genehmigungsstand und die Finanzierung bis hin zur Umsetzung und den Folgekosten bei der Unterhaltung der Objekte. „Wir müssen in einen Heilungsprozess kommen.“ Denn es müsse bedacht werden, dass die bereits zugesagten Gelder von Land, Bund und EU nicht ewig zur Verfügung stünden.

Die Buga-Absage sei bedauerlich, betonte Backhaus. Das Großereignis hätte der Stadt städtebaulich geholfen. „Zum Wohle des gesamten Landes wäre ein Prozess in Gang geschoben worden, der seinesgleichen sucht.“ Der Minister sieht einen großen Imageschaden darin, dass die Stadt nicht in der Lage war, die Buga zu organisieren. „Das enttäuscht mich maßlos.“ Am Ende trage Madsen die Verantwortung. dpa