Landesforstanstalt MV will 12.000 Bäume pflanzen

Zum Tag des Baumes am Montag will die Landesforstanstalt in Mecklenburg-Vorpommern rund 12.000 Bäume pflanzen. Auf einer vier Hektar großen Fläche in Relzow (Vorpommern-Greifswald) sollen unter anderem 5900 Traubeneichen, 1500 Bergahorne, 1350 Hainbuchen und 1100 Vogelkirschen in die Erde gesetzt werden, wie das Umweltministerium am Freitag mitteilte.

Relzow - Umweltminister Till Backhaus (SPD) betonte: „Der Setzling, den wir heute einpflanzen kann Generationen überdauern, wenn die Voraussetzungen dafür stimmen. Angesichts der Klimakrise diese Voraussetzungen zu schaffen, ist die Aufgabe der jetzigen Generation.“ Der Wald sei weit mehr als ein Holzlieferant; er sei ein Multitalent, ohne das die Menschen nicht existieren könnten.

Seit den 1990er Jahren habe man 70 Prozent des Landeswaldes zu Laubmischwald umgebaut, damit er den sich ändernden Klimaverhältnissen standhalten könne. Mit der Initiative „Unser Wald in MV“ stünden rund 20 Millionen Euro zur Aufforstung bereit. dpa