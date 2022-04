Landesregierung wegen Russland-Kurs weiter in der Kritik

Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern.

Immer neue Dokumente der Landesregierung in Schwerin deuten darauf hin, dass die Gazprom-Tochter Nord Stream 2 mit allen Mitteln versuchte, ihr Pipeline-Projekt durchzusetzen. Selbst Argumentationshilfen für das Genehmigungsverfahren wurden geliefert.

Schwerin - Die Debatte um die Rolle Mecklenburg-Vorpommerns beim Bau der russisch-deutschen Gaspipeline Nord Stream 2 hält unvermindert an. Einem Medienbericht zufolge traf der russische Staatskonzern Gazprom mit seinen Plänen zum Bau einer zweiten Gasleitung durch die Ostsee bei der Landesregierung in Schwerin schon frühzeitig auf offene Ohren. Wie die Wochenzeitung „Die Zeit“ am Mittwoch online berichtete, erbat die Gazprom-Tochterfirma Nord Stream 2 bereits Frühjahr 2016 „politische Flankierung“ beim Genehmigungsverfahren für das Milliarden-Projekt.

„Ein entsprechender Kabinettsbeschluss ist in der laufenden Legislaturperiode wünschenswert“, zitiert die Zeitung aus einer Präsentation des Unternehmens für das zuständige Energieministerium in Schwerin nur wenige Monate vor der Landtagswahl. Die Präsentation gehört laut „Zeit“ zu Unterlagen, die die Staatskanzlei der Transparenz-Organisation „FragDenStaat“ auf Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz ausgehändigt habe.

Wie die „Zeit“ weiter berichtet, schrieb das Energieministerium für das Bergamt Stralsund als zuständiger Genehmigungsbehörde eigens zwei Stellen aus, um den Zeitplan der Nord Stream 2 AG erfüllen zu können. Derartige Stellenbeschaffungen seien bei Projekten dieser Dimension üblich, äußerte der damalige Energieminister und jetzige Innenminister Christian Pegel (SPD) gegenüber dem Blatt. Den Recherchen von „FragDenStaat“ zufolge stellte die Nord Stream 2 AG Argumente für eine Ausnahmegenehmigung für den Trassenverlauf durch Naturschutzgebiete zusammen, die in den zuständigen Ministerien auch Beachtung fanden.

Baubeginn für die etwa 1200 Kilometer lange russisch-deutsche Leitung, die parallel zu der 2011 fertiggestellten Gaspipeline Nord Stream 1 verläuft, war 2018. Sanktionsdrohungen durch die USA verzögerten den Bau der neuen Pipeline, die mit Hilfe einer von Mecklenburg-Vorpommern gegründeten Stiftung 2021 aber fertiggestellt wurde. Als Reaktion auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine erhielt die Gasleitung aber keine Betriebserlaubnis.

Wegen der massiven Unterstützung des Pipeline-Baus steht die von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) geführte Landesregierung seit längerem in der Kritik. Insbesondere der Einfluss Russlands auf Gründung und Ausgestaltung der Klimaschutz-Stiftung mit ihrem wirtschaftlichen Teil zugunsten des Pipeline-Baus gibt immer wieder Anlass zu Debatten. Der Landtag in Schwerin hatte unmittelbar nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine die auch von Schwesig unterstütze Auflösung der Stiftung beschlossen. Ein Sonderausschuss des Parlaments soll zudem mögliche Verflechtungen zwischen Landespolitik und der Gazprom-Tochter Nord Stream 2 untersuchen.

Doch erhielt Schwesig, die ihre partnerschaftliche Strategie gegenüber Russland aus heutiger Sicht als Fehler bezeichnete, nun Rückendeckung aus der Wirtschaft. Es habe aus wirtschaftlicher Perspektive viele gute Gründe gegeben, sich für die Fertigstellung von Nord Stream 2 einzusetzen. „Aus heutiger Perspektive so zu tun, als sei diese Zusammenarbeit generell ein Fehler gewesen, wäre zu kurzsichtig gedacht“, sagte der Vorsitzende des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, Oliver Hermes, der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Donnerstag). Die Sowjetunion und später Russland seien jahrzehntelang verlässliche Lieferanten von Energie gewesen und die deutsche und europäische Wirtschaft haben davon enorm profitiert.

Auch Minister Pegel warb erneut dafür, das Handeln und auch die Gründung der Stiftung Klima- und Umweltschutz MV im Januar 2021 nicht losgelöst von der jeweiligen Zeit zu sehen. „Aus heutiger Perspektive würden wir das nicht erneut machen“, sagte Pegel dem „Nordkurier“ (Mittwoch). Die damalige US-Regierung unter Präsident Donald Trump habe die Sanktionsspirale gegen die am Bau von Nord Stream 2 beteiligten Akteure immer weiter drehen wollen, auch mittelständische Unternehmen aus MV seien bedroht gewesen, für die es mit der Stiftung eine Art Schutzschirm habe geben sollen. Die Grünen-Landtagsabgeordnete Constanze Oehlrich forderte Pegel auf, „die gesamte Dimension der Einflussnahme der Nord Stream 2 AG auf die Inhalte der Stiftungssatzung transparent“ zu machen.

Der Historiker Ulrich Mählert mahnte in der Debatte um den Kurs der SPD im Ukraine-Krieg eine grundlegende Aufarbeitung der sozialdemokratischen Russland-Politik an. „Wir müssen aufarbeiten, an welchen Stellen in Mecklenburg-Vorpommern und anderswo mit Wladimir Putins Russland gekungelt worden ist“, sagte der Zeithistoriker dem Nachrichtenportal „t-online“ (Mittwoch). „Wie man sich in Schwerin um Sanktionen gegen Nord Stream 2 herummogeln wollte, ist wahrlich keine Glanzstunde unserer Politik“, konstatierte Mählert. Der Historiker plädierte für die Einrichtung einer Enquete-Kommission im Bundestag. dpa