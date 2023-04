Landesregierung will mehr Tempo bei Windkraftausbau in MV

Die ersten Turmteile für eine neue Windkraftanlage. © Jens Büttner/dpa

Mecklenburg-Vorpommern will seine energiepolitischen Ziele anpassen und den Stillstand beim Ausbau der Ökostrom-Produktion beenden. „Wir brauchen eine Planungs- und Genehmigungsoffensive“, sagte Wirtschaftsstaatssekretärin Ines Jesse am Dienstag in Schwerin auf einer Fachtagung zum Ausbau der Windenergie. Vor etwa 150 Branchenvertretern und Behördenmitarbeitern verwies sie darauf, dass für die Ausweisung neuer Windkraft-Eignungsgebiete nun einheitliche Kriterien für die vier regionalen Planungsverbände bestehen.

Schwerin - Diese Vorgaben müssten konsequent angewendet werden, um zusätzliche Flächen für Windparks auszuweisen.

Wegen langwieriger Prüfungen von Belangen des Umwelt- und Denkmalschutzes hatte es in drei der vier Regionen über Jahre keine Entscheidungen gegeben. Dieser Stillstand und überdurchschnittlich lange Genehmigungsverfahren hatten den Neubau von Windrädern im Nordosten massiv gebremst.

Von derzeit 0,8 Prozent soll die als Windeignungsgebiete ausgewiesene Landesfläche in Mecklenburg-Vorpommern bis 2032 auf 2,1 Prozent steigen. Vielerorts gibt es Widerstände gegen den Bau neuer Windparks. dpa