Landgestüt Redefin sagt Pferdetage mit Hengstparade ab

Nach einem Unwetter hat das Landgestüt Redefin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) die für Samstag geplanten Pferdetage mit der großen Hengstparade abgesagt. „Die Platzverhältnisse und die gesamte Logistik sind so in Mitleidenschaft gezogen worden, dass eine für alle sichere Durchführung nicht möglich ist“, teilte das Gestüt auf seiner Internetseite mit.

Redefin - Die Eintrittskarten behielten ihre Gültigkeit für die Veranstaltungen am Sonntag und am nächsten Wochenende. „Das Team des Landgestütes ist sehr bedrückt nach den langen Vorbereitungen - aber Sicherheit geht einfach vor“, hieß es.

Am Freitag seien in der westmecklenburgischen Region 50 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen, sagte ein Sprecher des Agrarministeriums. „Der Platz steht schlicht unter Wasser.“ Die Feuerwehr sei im Einsatz und pumpe das Wasser ab. Zuerst hatte NDR 1 Radio MV berichtet.

Der Landesbetrieb hatte seine Pferdetage in diesem Jahr vorverlegt, um mehr Besucher anzuziehen. Zu den Show-Veranstaltungen in der klassizistischen, parkartigen Anlage wurden Tausende Besucher erwartet. Das vor 200 Jahren errichtete Landgestüt Redefin züchtet Hengste und ist in der Reitausbildung aktiv. dpa