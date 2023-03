Landgestüt Redefin sagt wegen Glätte Hengstschau ab

Der Schneefall hat auch die Planungen des Landgestütes Redefin (Ludwigslust-Parchim) durcheinander gebracht. Wegen der Glätte auf den straßen können die edlen Hengste nicht wie vorgesehen am Freitagabend in Polzow (Vorpommern-Greifswald) gezeigt werden, teilte das Landgestüt am Freitag mit. Es solle einen Ersatztermin geben, der aber noch nicht feststeht.

Polzow/Redefin - Am Freitagmorgen hatte es im Süden Mecklenburg-Vorpommerns bis zu zwölf Zentimeter Neuschnee gegeben, was zu etlichen Unfällen und erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Die Redefiner wollten Zuchttiere verschiedener Rassen in der Reithalle eines Pferdezuchtbetriebes in Polzow vorführen. Die Hengste gehören zu den Sparten Dressur und Springen. Zwischen den beiden Orten im Westen und Osten von MV liegen über die A20 rund 300 Kilometer. dpa