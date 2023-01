Landkreis: Andrang bei Protesten gegen Flüchtlingsunterkunft

Blick in ein Zimmer mit drei Betten in einem Wohncontainer in der Erstaufnahmeunterkunft für Asylbewerber. © picture alliance /dpa/Archivbild

Der Kreis Nordwestmecklenburg erwartet einen regen Andrang bei dem geplanten Protest gegen die Flüchtlingsunterkunft in Upahl. Teile des Parkplatzes der Malzfabrik in Grevesmühlen seien für die angemeldete Demo abgesperrt worden, teilte die Kreisverwaltung am Donnerstag in Wismar mit. Dort findet am heutigen Donnerstag eine Kreistagssitzung statt.

Grevesmühlen/Upahl - Zuletzt hatten etwa 400 Menschen gegen den geplanten Bau einer Unterkunft für Flüchtlinge in einem Gewerbegebiet im Nachbarort Upahl demonstriert. Mit etwa 400 Plätzen sei dies für eine so kleine Gemeinde zu groß, kritisierten die Teilnehmer. Die Container-Einrichtung plant der Landkreis.

Für den öffentlichen Teil der Kreistagssitzung wird ebenfalls mit einem hohen Interesse gerechnet, die Verwaltung wies daher auf das beschränkte Platzangebot von 30 Sitzen hin. „Für reguläre Besucher wird der Zugang zum Verwaltungsgebäude ab heute 16 Uhr nur noch mit Terminanmeldung möglich sein“, hieß es zudem. dpa