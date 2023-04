Landmaschine fängt Feuer: Fahrer kann sich retten

Eine Landmaschine ist während der Fahrt auf einem Feldweg bei Warlitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in Brand geraten und erheblich beschädigt worden. Der Schaden beträgt laut Polizei etwa 15.000 Euro. Der Fahrer des Feldhäckslers konnte sich bei dem Zwischenfall am Freitagvormittag in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Augenscheinlich sei das Feuer aus technischen Gründen im Motorraum des Häckslers ausgebrochen und habe dann auf die Fahrerkabine übergegriffen, hieß es.