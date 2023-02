Landrat kritisiert Planung von LNG-Terminal vor Rügen

Teilen

Der LNG-Tanker „Avenir Ascension“ liegt im Hafen von Mukran in der Gemeinde Sassnitz auf der Insel Rügen. © Stefan Sauer/dpa

Der Landrat des Landkreises Vorpommern-Rügen, Stefan Kerth (SPD), hat Kritik an den Planungen für ein LNG-Terminal vor der Insel Rügen geübt. Das geplante Terminal wenige Kilometer vor Sellin werde definitiv Auswirkungen auf das Leben und den Tourismus auf der Insel haben, sagte Kerth am Montag. „Der derzeitige Informationsstand ist nicht ausreichend.“

Stralsund - In einer viel zu kurzen Zeit solle über die Entwicklung einer Region entschieden werden, Folgen für Menschen und Natur seien bisher in keiner Weise betrachtet worden. „Daher kann das Vorhaben zum jetzigen Stand nur abgelehnt werden“, so Kerth.

Am Sonntag hatten in Baabe auf Rügen rund 2500 Menschen gegen das Projekt demonstriert. Voraussetzung für jeden weiteren Schritt sei eine umfassende transparente Prüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens, forderte der Landrat.

In Lubmin am Greifswalder Bodden ist bereits ein LNG-Terminal in Betrieb gegangen. Kerth warf die Frage auf, ob die Region damit nicht bereits genug zur Sicherung der Energieversorgung geleistet habe.

Vergangene Woche hatten bereits 34 Gemeinden auf der Insel Rügen in einer gemeinsamen Erklärung ihre Kritik an den Plänen zum Bau des LNG-Importterminals vor Sellin formuliert. „Wir fordern die Bundesregierung auf, die offenkundig überstürzten Pläne auszusetzen und einen breiten Dialog mit allen Interessengruppen und Experten in Gang zu bringen“, heißt es in dem am vergangenen Donnerstag veröffentlichten Schreiben der Bürgermeister. dpa