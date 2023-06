Landtag: Bedeutung des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953

In wenigen Tagen jährt sich zum 70. Mal der Volksaufstand vom 17. Juni. In der Debatte dazu im Landtag in Schwerin waren sich alle über die herausragende Bedeutung dieses Ereignisses einig. Differenzen zeigten sich in anderen Punkten.

Schwerin - Der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns hat zum bevorstehenden 70. Jahrestag des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 in der DDR den Mut und die Entschlossenheit der Demonstranten gewürdigt. Mit ihrem Protest gegen höhere Arbeitsnormen hätten sie deutlich gemacht, dass sie die SED-Diktatur ablehnten. Die Forderungen nach Freiheit und Demokratie seien unüberhörbar gewesen, aber mit Hilfe russischer Panzer abgewürgt worden, erklärten Redner mehrerer Fraktionen. „Wir sind es den Opfern der Diktatur schuldig, dass wir die Namen derer, die sich in den Weg gestellt haben, niemals vergessen“, sagte der SPD-Abgeordnete Thomas Krüger.

In Reden und mehreren Anträgen wurde hervorgehoben, dass der Volksaufstand ein wichtiger Schritt hin zu Demokratie und Freiheit gewesen sei, die mit Hilfe der friedlichen Revolution 1989 auch im Osten Deutschlands erreicht worden seien. Die Aufarbeitung der Ereignisse von 1953 und das Erinnern blieben weiterhin wichtige Aufgaben, zeigten sich alle Fraktionen einig.

Forderungen nach einer besseren finanziellen Ausstattung der Behörde der Landesbeauftragten für die Aufarbeitung der SED-Diktatur scheiterten jedoch am Widerstand von SPD- und Linksfraktion. Dies sei Inhalt der bevorstehenden Etatberatungen, hieß es zur Begründung.

Diese Haltung traf bei der Opposition auf Kritik. Es dürfe nicht „bei einem feuchten Händedruck mit kalter Schulter“ bleiben. „Unsere Meinung ist, wenn uns diese Beschäftigung mit unserer eigenen Vergangenheit wichtig ist, dann müssen wir die Landesbeauftragte, aber auch die Gedenkstätten so ausstatten, dass es ihnen möglich ist, ihre Arbeit zu machen“, mahnte die CDU-Abgeordnete Katy Hoffmeister.

FDP-Fraktionschef René Domke ergänzte: „Es gibt eine gesetzliche Verpflichtung, ausreichend finanzielle und personelle Mittel zur Verfügung zu stellen und so die wichtige Arbeit der Beauftragten und ihres kleinen Teams zu unterstützen.“ Laut aktuellem Haushaltsplan stellt das Land der Landesbeauftragten und ihren drei Mitarbeitern pro Jahr etwa 490 000 Euro bereit, zwei Drittel sind Personalkosten.

Wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in der Debatte sagte, soll nach dem turnusmäßigen Ausscheiden der Landesbeauftragten für die Aufarbeitung der SED-Diktatur, Anne Drescher, ihr Stellvertreter Burkhard Bley die Leitung der Einrichtung übernehmen. Einen entsprechenden Vorschlag werde die Landesregierung dem Landtag unterbreiten, der über die Neubesetzung entscheidet.

Drescher scheidet im August nach zehn Jahren als Landesbeauftragte aus dem Amt. Eine dritte Amtszeit ist den Bestimmungen zufolge nicht möglich. Die 61-Jährige war bereits am Aufbau der Landeseinrichtung beteiligt, die sich zunächst vor allem mit dem Wirken der DDR-Staatssicherheit und der Opferhilfe befasste. Unter der Leitung Dreschers wurden die Wirkungsbereiche ausgeweitet, etwa auf Spätfolgen für Menschen, die in DDR-Kinderheimen untergebracht waren, oder auf die Auswirkungen des Staatsdopings in der DDR.

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns hatte bereits am Dienstagabend mit einer Gedenkveranstaltung an den Volksaufstand von 1953 erinnert. Pressefreiheit, freie Wahlen, Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte seien heute fest verankert. „Doch was uns heute selbstverständlich erscheint, ist ein Privileg, das damals eingefordert werden musste“, betonte Landtagspräsidentin Birgit Hesse. Als Gedenkredner mahnte der frühere SPD-Volkskammer- und Bundestagsabgeordnete Stephan Hilsberg, Lehren aus den Ereignissen von 1953 und auch der friedlichen Revolution von 1989 zu ziehen. „Man darf nicht alles hinnehmen, man muss sich wehren, man muss gegen Unrecht ankämpfen und man muss um seine Freiheit kämpfen“, sagte er.

Am 17. Juni 1953 hatten in Ostberlin und 700 weiteren Orten in der DDR bis zu eine Million Menschen protestiert. Sie demonstrierten gegen höhere Arbeitsnormen, aber auch gegen die Sozialistische Einheitspartei SED, für freie Wahlen und mehr Wohlstand. Die in der DDR stationierten sowjetischen Truppen und die Volkspolizei gingen teils mit Panzern gegen die Proteste vor. Mindestens 55 Menschen wurden getötet, mehr als 10 000 verhaftet.

Heftigen Widerspruch erntete AfD-Fraktionschef Nikolaus Kramer, der in der Landtagsdebatte Parallelen von 1953 zur Gegenwart gezogen hatte. „Die gegenwärtig forcierte neue Ideologisierung wirft uns zurück in die Zeit vormundschaftlicher Herrschaft“, sagte er. Kritik und Protest würden verunglimpft, der Pauschalvorwurf laute wie damals Rechtsextremismus. Dem widersprachen Vertreter der anderen Fraktionen unter anderem mit Hinweis auf die heute gewährleistete Meinungs-, Rede- und Versammlungsfreiheit. dpa