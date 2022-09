Landtag erinnert an sowjetischen Präsidenten Gorbatschow

Der frühere sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow hält im Jahr 2009 eine Rede. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Mit einer Schweigeminute hat der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch des gestorbenen sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow gedacht. „Wir trauern um einen großen Politiker und Versöhner“, sagte Landtagspräsidentin Birgit Hesse zu Beginn der Sitzung. Europa und Deutschland hätten ihm viel zu verdanken, ohne ihn hätte es die deutsche Einheit nicht gegeben.

Schwerin - Hesse erinnerte an den Besuch Gorbatschows 1998 in Neubrandenburg.

Auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig würdigte das Wirken Gorbatschows. Mit seinen Reformen habe er großen Anteil daran, dass es im Herbst 1989 zur friedlichen Revolution in Ostdeutschland kam. „Wie sehr ein so großer, weitsichtiger, mutiger und friedensliebender Staatsmann wie Michail Gorbatschow fehlt, wird in diesen Zeiten besonders deutlich“, sagte Schwesig mit Hinweis auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Gorbatschow war in den Jahren 1985 bis 1991 der letzte Staatschef der Sowjetunion. Er war in der vergangenen Woche im Alter von 91 Jahren gestorben. Nach Angaben Schwesigs war Gorbatschow vor vier Jahren mit der Medaille für besondere Verdienste um das Land Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet worden. dpa