Landtag öffnet seine Türen: Schwerin lädt zum Schlossfest

Für Touristen in Schwerin gehört der Besuch des Schlosses zum Standardprogramm. Jeweils im Juni übt das Wahrzeichen der Stadt aber besondere Anziehungskraft auf Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern aus: Zum Schlossfest öffnet dort auch der Landtag seine Türen.

Schwerin - Das Schweriner Schloss, Wahrzeichen der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns, Touristenmagnet und Sitz des Landesparlaments, zieht an diesem Wochenende wieder besondere Aufmerksamkeit auf sich. Für das traditionelle Schlossfest öffnet am Sonntag auch der Landtag seine Tore für Besucherinnen und Besucher. Ohne die sonst übliche Anmeldung und ohne Beschränkung der Gruppengrößen können Interessierte die ausgedehnten Räumlichkeiten des Parlaments in Augenschein nehmen und Fragen an ihre Volksvertreter richten. Das Schweriner Schloss, das auch ein Museum beherbergt, ist seit 1990 Sitz des Landtags.

„Der Tag der offenen Tür ist ein jährliches Highlight, an dem sich der Landtag von einer mal anderen Seite präsentiert“, erklärte Landtagspräsidentin Birgit Hesse am Freitag in Schwerin. Sie äußerte die Hoffnung, dass möglichst viele Menschen die Gelegenheit nutzen, um einmal hinter die Kulissen des parlamentarischen Geschehens zu blicken und mit Abgeordneten ins Gespräche zu kommen. „Der Tag steht für Begegnung und Austausch auf Augenhöhe“, sagte Hesse. Nach zweijähriger Corona-Unterbrechung hatte der Landtag im Vorjahr wieder einen Tag der offenen Tür veranstaltet und nach Angaben der Landtagsverwaltung mit rund 15 000 Besuchern eine ähnlich große Resonanz gefunden wie in früheren Jahren.

Da im Schloss-Innenhof die Theaterbühne für die bevorstehende Musicalaufführung der Schlossfestspiele errichtet wurde, präsentieren sich die sechs Fraktionen des Landtages an Ständen im Vorhof und im Burggarten und informieren dort über ihre politische Arbeit. Hesse zufolge können im Schloss normalerweise nicht öffentlich zugängliche Bereiche besichtigt werden, wie die Goldene Kuppel, der Teepavillon, der Plenarsaal oder die Beratungsräume der Abgeordneten.

Zudem sei auch ein Blick auf die Baustelle des alten Plenarsaals möglich, in dem künftig Beratungsräume und die Landespressekonferenz Platz finden sollen. Schlossmuseum und Schlosskirche stehen Besuchern am Sonntag ebenfalls kostenlos offen, wie es hieß. Vor dem Schloss und im Burggarten stellen Verbände des Demokratie-Bündnisses „WIR. Erfolg braucht Vielfalt“ ihre Anliegen vor. Den Tag über wird es ein kulturelles Begleitprogramm geben.

Der Tag der offenen Tür im Landtag ist traditionell eingebettet in das historische Schlossfest, das am Freitagabend mit einer großen Lichtshow eingeläutet werden sollte. Am Samstagvormittag gibt es wieder den Festumzug des nachgestellten großherzoglichen Hofstaates mit mehr als 100 zeitgenössisch kostümierten Teilnehmern. Der Umzug beginnt um 10.00 Uhr am Fürstenzimmer im Hauptbahnhof, führt durch die Innenstadt und endet am Schlossportal.

Anders als am Sonntag sind die Veranstaltungen im Schloss am Samstag, wie etwa die großherzogliche Audienz, nicht frei zugänglich. Die Veranstalter erheben für den Eintritt 8,50 Euro je Besucher, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren müssen nichts bezahlen. In früheren Jahren lockte das dreitätige Schlossfest nach Veranstalterangaben bis zu 40 000 Gäste an. dpa