Landtag öffnet seine Türen: Tausende Besucher erwartet

Blick auf den Plenarsaal des Schleswig-Holsteinischen Landtags in Kiel. © Markus Scholz/dpa/Archivbild

Der Landtag in Schwerin öffnet am Sonntag (10.00 Uhr) wieder seine Türen. Ohne die sonst übliche Anmeldung und ohne Beschränkung der Gruppengrößen können Interessierte die ausgedehnten Räumlichkeiten des Parlaments in Augenschein nehmen und Fragen an ihre Volksvertreter richten. Seit 1990 ist das imposante Schloss am Schweriner See Sitz des Landtags.

Schwerin - Der Tag der offenen Tür ist traditionell eingebettet in das mehrtägige historische Schlossfest.

Nach Angaben der Landtagsverwaltung nutzten in den Vorjahren jeweils rund 15.000 Besucher die Möglichkeit, sonst nicht öffentlich zugängliche Räume zu besichtigen und das Gespräch mit Politikern zu suchen. Landtagspräsidentin Birgit Hesse äußerte die Hoffnung, dass möglichst viele Menschen die Gelegenheit nutzen, um hinter die Kulissen des parlamentarischen Geschehens zu blicken und den Dialog zu suchen. „Der Tag steht für Begegnung und Austausch auf Augenhöhe“, sagte Hesse. dpa