Landtag würdigt Einsatz im Kampf gegen Waldbrände

Feuerwehrleute bekämpfen ein Feuer auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz. © Jens Büttner/dpa

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns hat den Einsatz der Feuerwehrleute und Helfer bei der Bekämpfung der Waldbrände im Landkreis Ludwigslust-Parchim, insbesondere in Lübtheen, gewürdigt. „Was die Männer und Frauen dort leisten, das verdient unseren höchsten Respekt“, sagte Landtagspräsidentin Birgit Hesse am Dienstag zum Auftakt der Parlamentssitzung in Schwerin unter dem Applaus der Abgeordneten.

Schwerin/Lübtheen - Den Bewohnern der von den Feuern bedrohten Orte versicherte sie das Mitgefühl der Parlamentarier.

Im Südwesten Mecklenburgs waren am Montagnachmittag Brände ausgebrochen. Betroffen ist erneut auch das ehemalige militärische Übungsgelände bei Lübtheen. Dort hatte vor vier Jahren der bisher größte Waldbrand im Land gewütet und fast 1000 Hektar in Mitleidenschaft gezogen. Die aktuellen Löscharbeiten werden, wie schon im Sommer 2019, durch die hohe Belastung des Areals durch Altmunition erschwert. Der Ort Volzrade am Rande des rund 100 Hektar großen Brandgebietes war am Montagabend vorsorglich evakuiert worden. Der Brand bei Hagenow hat den Angaben des Landkreises zufolge etwa 45 Hektar erfasst. dpa