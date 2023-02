Landwirt Bruhn rückt für Rostocks OB in den Landtag nach

Teilen

Der Landwirt und Agrarökologe Dirk Bruhn hat in der Landtagsfraktion der Linken den Platz von Eva-Maria Kröger übernommen. Die 40-Jährige hatte am Mittwochmorgen ihr Amt als Oberbürgermeisterin der Hansestadt Rostock angetreten und unmittelbar davor ihr im September 2021 errungenes Landtagsmandat zurückgegeben. Wie der Landeswahlleiter in Schwerin mitteilte, zieht Bruhn als sogenannter Listennachfolger in das Parlament ein.

Schwerin - Er habe das Mandat angenommen und sei damit seit dem 1. Februar Mitglied des 8. Landtags von Mecklenburg-Vorpommern.

Damit hat die Linke, die bei der Landtagswahl vor knapp eineinhalb Jahre neun Mandate errungen hatte ein Drittel ihrer Abgeordneten ausgetauscht. Vor Kröger hatten auch die Ministerinnen Simone Oldenburg und Jacqueline Bernhardt wegen der Trennung von Amt und Mandat ihre Landtagssitze geräumt und Nachrückern Platz gemacht. Mit Dirk Bruhn gehören der Linksfraktion nun sechs Männer und drei Frauen an. Die Kandidatenliste zur Wahl war noch paritätisch besetzt. Der Frauenanteil in der Linksfraktion sank infolge der Neubesetzungen von 56 auf 33 Prozent.

„Mit Dirk Bruhn wird unser Team durch einen ausgewiesenen Fachmann im Bereich Landwirtschaft verstärkt. Die Vermittlung zwischen den unterschiedlichen Interessen der Landwirtinnen und Landwirte einerseits, der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie gesellschaftlichen Ansprüchen andererseits ist ihm ein besonderes Anliegen“, teilte die Vorsitzende der Linksfraktion, Jeannine Rösler, mit. Als ehrenamtlicher Bürgermeister der vorpommerschen Gemeinde Siedenbrünzow sei er bestens in seiner Region verankert. Der 50-Jährige war bis 2017 selbstständiger Landwirt und zuletzt Mitarbeiter in Röslers Wahlkreisbüro. dpa