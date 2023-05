Lange Nacht der Wissenschaft in Rostock: „Unser Universum“

Teilen

In der Hanse- und Universitätsstadt Rostock haben sich am Donnerstag junge und alte Wissensdurstige in die „Lange Nacht der Wissenschaft“ gestürzt. Sie startete bereits am Nachmittag - um 16 Uhr. Bis 22 Uhr bieten die Organisatoren rund um den Südstadt-Campus in Forschungsgebäuden und Außenbereichen Vorträge, Ausstellungen, Präsentationen, Demonstrationen, Experimente, Führungen und Schauvorlesungen an.

Rostock - Das Motto lautet „Unser Universum“.

Auf dem Programm stehen insgesamt rund 200 Beiträge aus der MV-Wissenschaftslandschaft. Das Spektrum reicht von Weltraumforschung und Science Fiction über erneuerbare Energien, Biogasanlagen und Tierernährung, digitale Entwicklungen, „schwimmenden Gummibärchen“ und Mobilfunkentwicklung bis zu simulierten Demenzerfahrungen. dpa