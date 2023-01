Lebensgefährlicher Messerangriff: Opfer soll aussagen

Am Landgericht Neubrandenburg wird am Donnerstag (10.00 Uhr) der Prozess um einen lebensgefährlichen Messerangriff im Juli 2022 in Demmin fortgesetzt. Am zweiten Verhandlungstag sollen unter anderem ein zweiter Verdächtiger aus Demmin und das Opfer angehört werden. Davon erhofft sich die Kammer mehr Klarheit darüber, warum und auf welche Weise es zu der Tat kam.

Demmin - Dem 33-jährigen Angeklagten werden versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Er soll den 47-jährigen, betrunkenen Bekannten mit zahlreichen Stichen lebensgefährlich verletzt und hilflos im Gras am Straßenrand zurückgelassen haben. Zu Prozessbeginn hatte sich der Angeklagte nicht zu den Vorwürfen geäußert. Das Opfer überlebte, weil ein Zeuge den stark blutenden Mann am Morgen fand und Retter holte, so dass er in einer Klinik notoperiert werden konnte.

Unklar blieb bisher auch, warum der Angeklagte in der Nacht einer zufällig vorbeikommenden Polizeistreife erklärte, dass das Opfer nach Hause gegangen sei, obwohl der Mann lebensbedrohlich verletzt wenige Meter entfernt lag. Das Messer wurde nach Angaben des zweiten Tatverdächtigen in einem nahen Fluss gefunden, der Angeklagte zwei Tage später gefasst. Ihm droht eine mehrjährige Freiheitsstrafe. Ein Urteil soll Ende Januar fallen. dpa