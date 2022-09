„Leninhain“ oder „Friedenspark“: Diskussion über Umbenennung

Teilen

In der Stadt Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) wird über die Umbenennung einer Parkanlage von „Leninhain“ in „Friedenspark“ diskutiert. Anlass ist ein Antrag der linken Stadtfraktion, wie eine Sprecherin der Stadt am Donnerstag sagte. Der Antrag war im Hauptausschuss mehrheitlich befürwortet, bei der Stadtvertretersitzung am Mittwochabend aber zur weiteren Beratung nochmals in Ausschüsse verwiesen worden.

Pasewalk - So soll unter anderem das Landesamt für Denkmalpflege in die Entscheidung einbezogen werden.

Die Fraktion begründete den Antrag damit, dass in dem Park unweit der Stadtmauer „mehrere Objekte sind, die einen Bezug zum Thema Frieden aufweisen“. „Das Thema Frieden ist aktueller denn je“, sagte ein Sprecher. Dazu gehören ein „sowjetisches Ehrenmal“ mit Gräbern gefallener Rotarmisten, die „Trümmerkugel“, die nach 1990 ein kanadischer Künstler schuf, eine Friedensstele und ein Denkmal für einen jüdischen Pasewalker Unternehmer. Deshalb solle der Park in „Friedenspark“ oder „Friedenshain“ umbenannt werden.

Das „Ehrenmal“ solle so aber nicht in Frage gestellt werden, hieß es. Es könne im Volksmund weiter „Leninhain“ heißen. Der sowjetische Ehrenfriedhof war 1970, anlässlich des 100. Geburtstages des Kommunisten Wladimir Iljitisch Lenin (1870-1924) neu gestaltet worden. In der Landes-Denkmalliste ist er unter „Gedenkstätte Haußmannstraße“ benannt. Das Zentrum von Pasewalk war zum Kriegsende 1945 zu 80 Prozent zerstört gewesen.

Nach Angaben des Landesamtes für Denkmalpflege ist es derzeit nicht ungewöhnlich, wenn auch selten, dass solche Umbenennungsanträge auftauchen. So wurde in Schwerin unlängst von Bürgern auch wieder das Lenin-Denkmal infrage gestellt. dpa