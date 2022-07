Letzter Standort in MV: Orden verlässt Rostock

Teilen

Nach mehr als 110 Jahren verlässt der katholische Orden der Thuiner Franziskanerinnen Rostock. Die letzten drei Ordensschwestern werden in andere Niederlassungen in Deutschland gehen, wie das Erzbistum Hamburg am Dienstag mitteilte. Grund seien Nachwuchsprobleme der Ordensgemeinschaft, sagte ein Sprecher. Die drei Schwestern seien alle über 80 Jahre alt.

Rostock - Es ist nach Angaben des Erzbistums die letzte Niederlassung der Thuiner Franziskanerinnen im Nordosten.

Demnach kamen die ersten Thuiner Franziskanerinnen 1909 nach Rostock und arbeiteten etwa als Krankenschwestern, im Kinderheim, in der katholischen Schule und der Kirchengemeinde. Der Ordensstandort gehörte zur Pfarrei Herz Jesu. Nach Aussage des Sprechers arbeiteten über die Zeit insgesamt 100 Schwestern in Rostock. Das Mutterhaus befinde sich in Thuine bei Osnabrück. Es gebe weiterhin noch ein paar Standorte anderer katholischer Ordensgemeinschaften im Nordosten. dpa