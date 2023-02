Liebesspiel mit Handschellen geht schief: Mann ruft Polizei

Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Ein Liebesspiel mit Handschellen ist bei einem Paar in Penkun (Vorpommern-Greifswald) gründlich schiefgegangen. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, wurde am frühen Morgen der Notruf gewählt, weil der Mann nach der Fesselung die Hände partout nicht mehr freibekam und Finger bereits blau anliefen. Die Polizisten fuhren mit Blaulicht und Martinshorn in die Kleinstadt.

Penkun - Parallel wurde der Rettungsdienst alarmiert.

Am Tatort blieb den Helfern nichts weiter übrig, als auch noch die Feuerwehr zu holen, die per Trennschleifer die Handschellen aufflexten. Der Mann, dessen Alter die Polizei mit „Mitte 30“ angab, war erleichtert und musste auch nicht ins Krankenhaus. Er gab an, dass seine Freundin und er beim Liebesspiel Fesseln benutzt haben. Der Schlüssel blieb unauffindbar.

Die aufgeflexten Handschellen konnte der Mann sogar behalten: „Es war nicht notwendig, die Fesselung sicherzustellen“, sagte der Polizeisprecher. Von der Feuerwehr gab es den Hinweis, lieber leicht entfernbare Dinge, wie Bänder mit Klettverschluss, bei solcher Praxis zu nutzen. dpa